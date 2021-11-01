Омичей предупредили о мошенниках, предлагающих оформить выплаты на детей

Омичам предлагают оформить несуществующие выплаты на детей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В этом году омичи уже несколько раз получали дополнительные выплаты для детей разных возрастов. Родителям достаточно было заполнить заявление на сайте Госуслуг. Подстраиваясь под эту схему теперь начали действовать мошенники.

В омском отделении пенсионного фонда предупредили омичей о том, что в последнее время в WhatsApp стали приходить сообщения от мошенников. Они от имени ПФР предлагают оформить выплаты по 10 тысяч из-за локдауна на детей от 6 до 16 лет. Для этого прикрепляют ссылки якобы на сайт Госуслуг. В ведомстве предупредили, что никаких новых выплат, связанных с локдауном, не предусмотрено. Всю официальную информацию о выплатах можно узнать на официальном сайте пенсионного фонда.