Молодые художники нарисовали водоканал будущего

ГК «Росводоканал», национальный оператор водоснабжения и водоотведения, провел конкурс-форсайт «Водоканал будущего» среди студентов художественных учебных заведений. Двенадцать работ молодых дизайнеров - финалистов будут размещены на страницах корпоративного календаря «Росводоканала» на 2022 год.

- Мы предложили будущим художникам поразмышлять, каким должен, по их мнению, стать водоканал будущего. Ценно, что всех участников волнует бережное отношение к окружающей среде, развитие альтернативных источников энергии, утилизация отходов. Сегодня нужно больше говорить о необходимости менять отношение к культуре пользования водными ресурсами, и актуальное творчество всегда помогает привлечь внимание к важным социальным темам. Отдельную признательность хочется выразить руководству учебных заведений и педагогам, поддержавшим нашу инициативу, - отметила PR-директор «Росводоканала» Юлия Мартина.

Финалистами конкурса стали Сагден Иташев и Елена Попова (Алтайский государственный институт культуры); Арина Елисеева, Ангелина Супрун и Анастасия Струтинская (Краснодарское художественное училище); Дарья Милютина, Милена Поплавская, Анастасия Бутко и Елизавета Казанцева (Институт культуры и искусства Липецкого государственного педагогического университета имени П.П. Семенова-Тян-Шанского); Павел Широков (Мордовский государственный педагогический университета им. М.Е. Евсевьева).

Все победители будут награждены дипломами, ценными цифровыми призами и получат календари, где размещены их рисунки. Благодарственные письма направлены в адрес руководителей художественных учебных заведений, студенты и выпускники которых приняли участие в конкурсе.