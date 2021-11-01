Омичка на красной иномарке врезалась в автобус в центре города

Вечером на оживленном перекрестке омичка врезалась в автобус. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекция Омской области

Накануне в центре города произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Об аварии в Госавтоинспекцию сообщили в 17:00.

На месте выяснилось, что 21-летняя омичка за рулем «Шевроле Спарк» ехала с Ленинградского моста и на перекрестке проспекта Карла Маркса и улицы Масленникова врезалась в пассажирский автобус №33. Он в это время проезжал в сторону остановки «Голубой огонек». За рулем находился мужчина 60-летний водитель, а в салоне были 10 пассажиров.

Как уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции, медицинская помощь понадобилась пожилой пассажирке автобуса. 80-летнюю женщину доставили в больницу, остальные участники аварии не пострадали. По факту ДТП проводится проверка.