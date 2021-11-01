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Общество1 ноября 2021 4:52

В омских театрах вместе с QR-кодом требуют еще и паспорт

Контролеры объясняют это тем, что электронный сертификат можно передавать из рук в руки
Станислав МУХИН
Станислав МУХИН
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В театрах начали проверять QR-коды.

В театрах начали проверять QR-коды.

В омских театрах с 30 октября обязательно теперь предъявлять и QR-код. Такое решение принял оперштаб. Первые дни показали, что особых очередей перед началом спектаклей дополнительная проверка не вызвала. Однако контролеры помимо QR-кода требуют предъявлять и документы, удостоверяющие личность - паспорт, водительские права.

- QR-код можно передавать из рук в руки, - объяснила контролер.

Однако у многих такого документа при себе не было. Ни в одном документе не говорится о том, что омичи обязаны предъявлять паспорта и доказывать, что QR-код принадлежит им. В первые дни билетеры были лояльны. Тех, у кого не было документа, просили быстро назвать свои данные - фамилию, имя, отчество и дату рождения.