За год на воде поймали 200 омичей за разные нарушения

Для омичей закончился сезон навигации на Иртыше. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 1 ноября в Омске на Иртыше официально подошла к концу навигация для маломерных судов, сообщили в пресс-службе МЧС. В ведомстве уточнили, что за все время навигации 2021 года на воде поймали почти 200 нарушителей.

Больше всего омичи не соблюдали правила безопасности пассажиров на судах. По этой статье выписали 69 протоколов. 57 омичей нарушили правила плавания, 34 раза владельцев лодок ловили за нарушения правил судоплавания или управление ими без документов. Ещё 10 омичей рискнул управлять судами в нетрезвом виде.

Так же в этом году прибавилось 519 новых аттестованных, они получили разрешение на управление лодками. А количество лодок и маломерных судов в Омске увеличилось на 241 единицу.

А омичам ещё раз напоминают, что с 1 ноября официально закрывается навигация для маломерных судов. Больше ходить по реке нельзя. Совсем скоро, по прогнозам Обь-Иртышского УГМС, в Омске на Иртыше может появиться лёд. Ледоход прогнозируют в первой декаде ноября.