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Общество31 октября 2021 13:25

За сутки в Омской области коронавирусом заразились 529 человек

Суточный прирост заболевших продолжает увеличиваться
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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В Омской области продолжает бушевать четвертая волна коронавируса. Каждый день выявляют все больше новых случаев заражения. Так на сегодняшний день по данным федерального Роспотребнадзора в Омской области зафиксировали 529 случаев заражения ковидом. За все время пандемии в регионе заболели уже 97 129 человек.

Выздоровели за сутки 398 человек, а с начала пандемии справиться с вирусом удалось 76 272 омичам.

К сожалению, продолжают фиксировать и летальные случаи. Так от ковида за сутки в Омской области умерли 10 человек. Общее количество погибших с этим диагнозом в регионе уже достигло 2 464.