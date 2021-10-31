В Омске поймали курьера с 80 дозами наркотика

Полиция поймала наркокурьера на въезде в Омск. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На въезде в Омск поймали сельчанина из Горьковского района, который подрабатывал наркокурьером. О нем стало известно в ходе оперативной разработки. В задержании принимали участие бойцы отряда специального назначения «Гром» и госавтоинспекторы.

После задержания при обыске автомобиля и личном досмотре при мужчине нашли 80 доз синтетического наркотика мефедрон по 1 грамму каждая. Оказывать сопротивление мужчина не стал и честно признался, что везет наркотики.

- Везу на продажу. Должен был сделать закладки в Центральном и Октябрьском округах, - сказал он полиции. Он недавно устроился курьером в интернет-магазин, рассчитывая на быстрый заработок, но почти ничего заработать не успел. Его поймали. Теперь на омича завели уголовное дело по статье за покушение на сбыт наркотиков. Наказание по ней может быть от 10 до 20 лет лишения свободы.