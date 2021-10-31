Омичка, переехавшая из бочки в новую квартиру, нашла новых хозяев для Черныша

Хорошо закончилась история омичики Светланы Черновой, которая последние 35 лет прожила в железной бочке. После огласки в СМИ появились неравнодушные люди, желающие помочь. Благодаря блогеру Елене Тришиной удалось собрать более 2 миллионов, и омичке купили квартиру. Блогер после визита в Омск слегла с ковидом.

Светлана обживается на новом месте, но в бочку продолжает наведываться. Она понемногу перевозит вещи и кормит оставшегося там пса Чарныша и его друга белого кота. Животные привыкли к жизни на улице, поэтому взять их с собой в квартиру для пенсионерки проблематично. Она довольно долго искала хозяев для животных и, наконец, нашла.

-- Нашлись хорошие люди. Заберут и Черныша, и кота. Они дружные животные, их разлучать никак нельзя. Будут теперь на даче жить, семья там постоянно находится, - рассказала Светлана.