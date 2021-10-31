Блогер, собравшая 2 миллиона на квартиру омской пенсионерке из бочки, заболела ковидом

Блогер, помогавший омичке переехать из железной бочке, оказалась в госпитале с ковидом. Фото: Елена Тришина

В Омске непростая ситуация с коронавирусом. Об этом теперь точно знает и московский блогер Елена Тришина, которая помогла собрать средства для покупки квартиры для Светланы Черновой, 35 лет прожившей в железной бочке. Недавно омичка получила новую квартиру и понемногу обустраивается там, а Елена улетела домой и в первый же день написала в своем блоге, что заразилась ковидом. Скорее всего, это произошло именно в Омске.

Сейчас женщина находится на лечении в ковидном стационаре, который находится в прямом смысле на стадионе. Вто, что она сама рассказывает о лечении:

- Я, конечно, оказалась в шоке от нашей бесплатной медицины или мне так повезло. Пришел "врач" из поликлиники к ковидному больному и не послушал меня, тем самым пропустив двустороннюю пневмонию. Зато всучил пачку таблеток, сварганенных нашими по протоколу (которые ковидные врачи пить не рекомендуют вообще!), заставил заполнять меня в полуобморочном состоянии кипу документов и сделал ручкой! На следующий день вызвала платную скорую, послушали и сразу сказали, двусторонняя, едем на КТ. Вот тебе и разница бесплатной и платной медицины. Это все мен очень расстраивает, - пишет Елена.