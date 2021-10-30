В Омске рекорд по заболеваемости ковидом - более 500 человек за сутки

В Омской области продолжает активно распространяться коронавирус. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Омской области согласно статистике стабильно растет число заболевших коронавирусом. Во время третьей волны порог в 500 заболевших за сутки так и не был пройден. Но это случилось в четвертую волну. По последним данным в Омской области зафиксировали 521 заразившегося за день. С начала эпидемии заболели в регионе уже 96 600 человека.

Выписали за сутки медики 392 человек. С начала наблюдений удачно переболели коронавирусом 75 874 человека.

К сожалению, продолжают фиксировать и летальных случаи. Их количество сегодня тоже немного возросло, зафиксировано 12 случаев. С начала пандемии в Омской области умерли уже 2 454 человека с диагнозом коронавирус.

Вместе с тем в Омской области начали действовать QR-коды. А чтобы получить их, омичи стали активнее вакцинироваться. По данным омского минздрава, на сегодняшний день в Омской области в вакцинации приняли участие 708 380 человек. Полностью привиты из них 559 817 человек. За сутки первый компонент прививки поставили 7 775 человек.