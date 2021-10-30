В Омске прошла очередная акция в поддержку приемных семей

Фонд «В ответе за будущее» занимается поддержкой приемных семей. Фото: amwayforfuture.ru

Фонд «В ответе за будущее» вот уже несколько лет занимается профилактикой повторного сиротства. Ведь часто бывает, что даже очень ответственные и любящие люди оказываются бессильны разрушить стену непонимания с ребенком, для которого они решили стать приемными родителями. Причин для этого много: это и страшный опыт из родной семьи, и психологические травмы, полученные малышом уже в детском доме.

До недавнего времени такие семьи оказывались, по большому счету, один на один со своими проблемами. Нередко, не найдя выхода из ситуации, приемные родители возвращают ребенка в детдом. Не стоит даже говорить, каким кошмаром для него становится это повторное предательство.

Именно поэтому и решили запустить фонд помощи таким семьям. Сейчас он работает во многих городах России, в том числе и в Омске.

На этой неделе в рамках работы фонда «В ответе за будущее» в нашем городе с лекцией выступила эксперт в области эмоциональной компетенции и развития эмоционального интеллекта Ксения Бантуш. Сбор средств от выступления направят на поддержку приемных родителей. В том числе из этих денег оплачивают работу психологов и других специалистов, которые курируют каждую семью, попавшую в трудную ситуацию и обратившуюся за помощью.

– У нас сейчас непростое время. Ситуация осложняется еще и тем, что происходит с пандемией ковида, – рассказывает автор проекта Яна Раснер. – Такая помощь оказалась очень востребована. В последнее время в фонд за поддержкой от профессиональных психологов обращается столько приемных семей по всей стране, что наши специалисты едва успевают справляться. Хорошо, что сейчас появилась возможность проводить консультации онлайн. Первую акцию по сбору средств мы провели прошлой весной. В этот раз наш спикер снова выступал на благотворительной основе. Лекция посвящена теме «Антивыгорание». Часто люди не понимают, что они находятся во внересурсном состоянии от того, сколько всего на них навалилось, включая те самые важные вопросы, связанные с семьей. Эта лекция им будет полезна.

Те, кто не смогли присутствовать на 1,5-часовом выступлении лично, смогут получить его в записи. Для всех приемных семей это бесплатно. Также лекция будет доступна всем участникам пожертвований до понедельника, 1 ноября. Присоединиться к благотворительной акции можно здесь.