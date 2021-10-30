На севере Омской области сельчанка у деревни спасла собаку от волка

Сельчанка встретилась с волком на нахоженной дороге прямо возле деревни Фото: Алексей БУЛАТОВ

О нападении волка прямо возле крупной деревни Михайловка в Тарском районе рассказала местная жительница. Елена Степанова работает уборщицей в местном Доме Культуры и вечером после смены возвращалась домой по дороге вдоль деревни. Как рассказала изданию "Тара-360" Елена, перед этим она заглянула к матери. Оттуда-то за ней и увязались две дворовые собаки. Одна из них, что помоложе, убежала вперед, а второй старый пес отстал.

- И вот в какой-то момент я обернулась и увидела, что его кто-то сверху давит к земле. Я подумала, что это собака и кинулась его отбивать. Бежала, кричала, что есть мочи и махала раскрытым зонтом, чтобы напугать нападавшего. А когда подбежала ближе, то увидела, что его тянет в сторону леса волк.

От внезапной встречи оторопели и волк, и сельчанка. Женщина не переставала кричать, а хищник бросил пса и убежал в лес. Как отмечает Елена, ошибиться она не могла, уже видела волков раньше. Собака, к счастью, осталась жива.

Местные жители рассказывают, что в этом году часто видели волков вблизи не только Михайловки, но и других крупных сел. У кого-то волки даже задрали скот.

- Многие жители деревень(не только Тарского района) рассказывают, что часто стали выходить волки, задирают скот, наносят ущерб. Неужели на них запрещен отстрел? - интересуются в комментариях местные жители.