От ковида умерла преподаватель омской медицинской академии

Из жизни ушла доцент кафедры акушерства и гинекологии №1 омской медицинской академии, кандидат медицинских наук Ольга Широкова. Все произошло накануне, 29 октября, причиной смерти стал коронавирус, сообщили в ОмГМУ.

Ольга окончила медакадемию в 2005 году, а в 2007 стала ассистентом кафедры акушерства и гинекологии №1, проработав в этой должности 11 лет, в 2018 стала доцентом этой кафедры и занималась учебно-методической работой. Широкова преподавала дисциплины «Акушерство и гинекология», «Оперативное Акушерство и гинекология», ДПО «Осложненные роды», ДПО «Короновирусная инфекция COVID -19 и беременность: особенности клинического течения, алгоритмы диагностики, маршрутизация и лечение», ДПО «Амбулаторно-поликлиническая помощь беременным, родильницам и гинекологическим больным».

Студенты и коллеги приносят соболезнования близким и отмечают, что Ольга Широкова была хорошим преподавателем.