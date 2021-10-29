В мэры Омска хотят избираться каратист и бывший кандидат в депутаты

Комиссия по выборам мэра продолжает принимать документы у кандидатов. Фото: Евгений КРЮЧКОВ

В Омске появились еще два кандидата на пост мэра города. За сегодня документы подали уже 6 человек. О четверых мы рассказывали здесь, а ближе к вечеру стало известно еще о двух претендентах.

Один из них 44-летний спортсмен Евгений Фраткин. По некоторым данным он профессионально занимается каратэ и является директором организации «Федерация Каратэ Кекусин Будокай Кан», продолжает активно тренироваться.

Другим кандидатом стал 50-летний Сергей Полторацкий. В 2017 году Сергей пробовал стать депутатом Горсовета. Тогда он баллотировался от партии ЛДПР и указал, что работает в СНТ «Полет-1» сторожем.

Напомним, что прием заявок продлится до 8 ноября, перерыв в нерабочую неделю комиссия делать не станет. А главу города выберут на заседании горсовета, которое состоится 17 ноября.