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Общество29 октября 2021 14:00

Первую прививку от ковида поставили более 700 тысяч омичей

Люди начали активнее участвовать в прививочной компании
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Омичи активно начали ставить прививки от ковида.

Омичи активно начали ставить прививки от ковида.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Омске в последние дни наблюдается увеличение числа заболевших ковидом. Суточный прирост уже почти перешел отметку в 500 случаев. В начале этой недели в Омске прошел оперштаб, на котором приняли решение о введении системы QR- кодов в кино, театрах, музеях и концернтых залах с 30 октября. На фоне этого многие решились все же сделать прививку.

Как сообщают в пресс-службе омского минздрава, на сегодняшний день первую прививку от коронавируса в Омской области поставили уже 700 605 человек. За сутки привился 9 271 человек. Вторым компонентом на сегодняшний день привиты 558 474 человека, здесь прирост за сутки намного меньше 1 308 человек. Привиться омичи могут в любой поликлинике, в также в нерабочую неделю в мобильных пунктах вакцинации в торговых центрах.