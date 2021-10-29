Первую прививку от ковида поставили более 700 тысяч омичей

Омичи активно начали ставить прививки от ковида. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Омске в последние дни наблюдается увеличение числа заболевших ковидом. Суточный прирост уже почти перешел отметку в 500 случаев. В начале этой недели в Омске прошел оперштаб, на котором приняли решение о введении системы QR- кодов в кино, театрах, музеях и концернтых залах с 30 октября. На фоне этого многие решились все же сделать прививку.

Как сообщают в пресс-службе омского минздрава, на сегодняшний день первую прививку от коронавируса в Омской области поставили уже 700 605 человек. За сутки привился 9 271 человек. Вторым компонентом на сегодняшний день привиты 558 474 человека, здесь прирост за сутки намного меньше 1 308 человек. Привиться омичи могут в любой поликлинике, в также в нерабочую неделю в мобильных пунктах вакцинации в торговых центрах.