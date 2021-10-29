Омич попал под машину, убегая с краденым планшетом

Пока омич лежит в больнице, в полиции расследуют его уголовное дело. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Необычным способом омский вор попался полиции. Ничего не предвещало беды, когда в магазин бытовой техники на улице 6-я Станционная зашел 25-летний парень. Он остановился у открытого стенда с планшетами и стал рассматривать товар. Неожиданно для всех, он схватил планшет за 30 тысяч рублей и побежал. Конечно, сработала сигнализация. За воришкой побежали сотрудники магазина. Догнать его некоторое время не удавалось. Омича подвела невнимательность, когда он перебегал дорогу, угодил под колеса «Фольксвагена».

Как сообщают в пресс-службе полиции, неудачливого грабителя отправили в больницу. Планшет не пострадал, поэтому его вернули магазину, а на омича завели уголовное дело по статье «Грабеж».