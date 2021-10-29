Экстренные службы Омска с 30 октября по 7 ноября будут работать в штатном режиме

Поручение коммунальщикам работать по своим ежедневных графикам дал исполняющий обязанности мэра города Евгений Фомин. Фото: пресс-служба администрации города Омска

С завтрашнего дня во всей стране наступают нерабочие дни. Однако городские экстренные службы будут работать в прежнем режиме. Такое поручение коммунальщикам дал исполняющий обязанности мэра города Евгений Фомин.

- На предприятиях будут организованы дежурные смены, в случае резких изменений погодных условий будет привлекаться дополнительная спецтехника и бригады рабочих. Наша важнейшая задача в период нерабочих дней - обеспечение бесперебойной работы всех коммунальных служб, - отметил Евгений Фомин.

Как рассказали в пресс-службе омской мэрии, в выходные и праздничные дни для содержания площадей Ленинского округа будут привлечены 5 пескобросов и 10 плужно-щеточных машин. Добавим, что отопительный сезон в городе проходит в штатном режиме, параметры теплоносителей на объектах жилищного фонда и социальной сферы соответствуют нормам, осуществляется постоянный мониторинг тепловых и гидравлических режимов. Объекты ЖКХ и энергетики готовы к безаварийной работе, все ресурсоснабжающие и управляющие организации, подведомственные учреждения: «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» и «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства» издали приказы о графике дежурств и режиме работы.

ВАЖНО!

Администрация города Омска напоминает телефоны служб, по которым можно обратиться в случае возникновения непредвиденных ситуаций:

АО г. Омска «Омскэлектро»: 32-22-15, 65-63-27, 55-05-57.

АО «Омскгоргаз»: 70-04-04, 97-73-77.

АО «Омскоблгаз»: 71-38-38.

АО «ОмскРТС»: 40-06-91.

МП города Омска «Тепловая компания»: 68-05-46, 68-39-68.

Управление единой дежурно-диспетчерской службы города Омска: 78-78-78.