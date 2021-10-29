II Международная научная конференция «Достоевский в смене эпох и поколений», приуроченная к 200-летию Ф.М. Достоевского

В ОмГУ им. Ф.М. Достоевского с 11 по 14 ноября пройдет II Международная научная конференция «Достоевский в смене эпох и поколений». Масштабное мероприятие, приуроченное к 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского, организовано при поддержке фонда «История Отечества», в соответствии с распоряжением правительства РФ, закрепившим особый статус Омска как одного из городов, связанных с увековечением памяти о писателе.

В конференции примут участие литературоведы, лингвисты, историки, краеведы, искусствоведы, культурологи и педагоги – все, для кого жизнь и творчество Ф.М. Достоевского являются не только предметом исследования, но и важной составляющей отечественной и мировой культуры. Мероприятие позволит представителям гуманитарного знания подвести итоги научных поисков последнего десятилетия, нацеленных на решение актуальных задач по изучению творчества Ф.М. Достоевского в контексте национального и мирового культурно-исторического процесса.

Событие объединит более 60 зарубежных и российских ученых, аспирантов, студентов магистратуры и бакалавриата. С докладами выступят исследователи из других регионов России Москвы, Коломны, Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Севастополя, Новокузнецка, Томска, Ханты-Мансийска, Саратова, Новосибирска, Барнаула. А участие в работе конференции известных ученых из США, Австрии, Германии, Испании, Сербии, Словении, Польши, Республики Казахстан, Республики Беларусь превратит ее в многофункциональную международную дискуссионную площадку.

Конференция откроется 11 ноября видеообращением американского ученого, профессора Дьюкского университета, специалиста по русской литературе, президента Североамериканского общества Достоевского Кэрол Аполлонио. С приветственными словами выступят представители федеральных и региональных органов власти, видные общественные деятели. На пленарном заседании 12 ноября в Региональном центре по связям с общественностью прозвучат доклады об интертекстуальности в романах Достоевского, их интерпретации в отечественной религиозно-философской критике.

С 11 по 14 ноября в ОмГУ им. Ф.М. Достоевского и в библиотеке им. А.С. Пушкина пройдут секционные заседания: «Достоевский в философской и религиозной культуре», «Достоевский и его наследие в мировой и отечественной культуре», «Неизвестные страницы биографии Достоевского (секция для молодых исследователей)», «Достоевский в искусстве», «Поэтика прозы Достоевского», «Достоевский в образовательной парадигме». Завершит работу конференции круглый стол, который состоится 14 ноября с 14:00 до 16:00 в Зале Ученого совета ОмГУ (Нефтезаводская, 11).

Результатом работы конференции станет сборник научных трудов, который будет издан тиражом в 100 печатных экземпляров, а также в электронном формате. Издание будет проиндексировано в российских и международных базах данных.