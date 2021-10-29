Финтех в прямом эфире: Райффайзенбанк проведет открытый демо-день

Команды цифровых продуктов и сервисов покажут свои разработки для частных и корпоративных клиентов. В решениях используются технологии машинного обучения, открытых API, практики UX/UI дизайна и различные подходы к автоматизации.

Особенность формата – никаких презентаций, диаграмм и графиков: только живые демо. Их покажут и прокомментируют сами команды, отвечающие за продукт. Для всех, кто интересуется технологиями в банковской сфере, это возможность больше узнать о разработках в разных направлениях и пообщаться с людьми, которые их создают.

Команды расскажут:

- как команде мобильного банка удается экономить пользователям > 4 000 часов в месяц;

- почему более половины клиентов предпочитают обращаться в чат за поддержкой, а не звонить на горячую линию;

- как устроен процесс цифрового кредитования юридических лиц;

- в чем особенность выпуска карт для корпоративных расходов;

- как интеграция сервиса PayDay от VK в Райффайзен Онлайн позволяет компаниям выплачивать зарплату в любое время и без кредитной нагрузки на сотрудника.

Open Demo Day пройдет в онлайн-формате 10 ноября в 18:00, подробная программа и регистрация: https://www.raiffeisen-digital.ru/demoday