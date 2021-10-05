Александр Бурков пригласил компании из стран ШОС в «Авангард»

В Челябинске в очно-заочном формате прошел второй Форум глав регионов стран ШОС, в котором участвуют представители Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Китая, Пакистана, Индии. В этом мероприятии приняла участие и делегация из Омской области, в составе которой Министр сельского хозяйства и продовольствия области Николай Дрофа, представители региональных министерств экономики, культуры. Интерес Правительства нашего региона к этому значимому событию не случаен, ведь здесь обсуждают актуальные для области темы: развитие туризма среди регионов стран ШОС, кооперация в сельском хозяйстве и роль регионов в развитии логистических маршрутов.

Представители омской делегации, которую возглавил заместитель председателя Правительства Омской области Дмитрий Ушаков, приняли участие в панельных сессиях в очном формате, а на пленарном заседании Форума в режиме видеоконференцсвязи выступил Губернатор Омской области. Александр Бурков рассказал о механизмах развития межрегиональных отношений и выстраивании совместных проектов со странами ШОС.

Международные связи региона

- Более 50% внешнеторгового оборота Омской области сегодня приходится на страны ШОС, - рассказал Александр Леонидович. - Наиболее активно развивается сотрудничество Омской области с Казахстаном и Китаем. Так, только в текущем году оборот с Казахстаном вырос на треть, с Китаем – более чем в полтора раза. С обеими странами налажено взаимодействие по поставкам агропромышленной продукции. Ее экспорт только за последние три года вырос более чем в два раза. В Манчжурии открыт Омский торговый дом, через который экспортируется продукция 30 омских товаропроизводителей.

При этом Омский Центр поддержки экспорта стал эффективным инструментом развития совместного товарооборота. Благодаря его работе в прошлом году было заключено более 120 экспортных контрактов на общую сумму 43 млн долларов в такие страны как Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Армению, США, Киргизию, Индию, Латвию, Китай, Германию, Таджикистан и Нидерланды.

Предприятия Омской области активно осваивают новые, современные формы сбыта. Действенным инструментом для выхода на новые рынки для них стала электронная торговля. Благодаря этому у наших компаний появился доступ к широкой аудитории, а издержки, связанные с реализацией продукции, снизились.

Необходимо развивать транспортное сообщение

Активные международные связи между странами-членам ШОС невозможны без развитого транспортного сообщения. Поэтому особый акцент Губернатор Омской области сделал именно на этой теме. Прежде всего необходимо развитие межрегиональных авиаперевозок между государствами, чтобы попасть из одной страны в другую можно было не только через столицы, но и через региональные хабы. При этом Александр Бурков считает, что очень важно развивать и речной транспорт, ибо водный путь – один из наиболее экономичных способов по доставке грузов, включая и крупногабаритные.

- По поручению Президента Владимира Владимировича Путина в Российской Федерации сейчас разрабатывается концепция развития внутренних водных путей, - сказал глава Омского региона. – Сейчас ведется работа по включению реки Иртыш в опорную сеть. Поскольку это трансграничная река, протекающая по территории России, Казахстана и Китая, уверен, при нашем совместном конструктивном подходе она может стать крупной международной торговой артерией для поставок грузов как в российские регионы, так и страны Центральной Азии и ШОС. Предлагаю площадку ШОС в дальнейшем использовать для обсуждения вопросов развития трансграничных водных путей.

Цифра

Почти 60 омских компаний представили свою продукцию на электронных международных площадках за последние три года.

Важно

На Форуме глав регионов стран ШОС губернатор Омской области пригласил компании этих государств разместить производство на территории особой экономической зоны «Авангард» в Омске. «Со своей стороны всем желающим мы готовы оказать всесторонне содействие», – подчеркнул Александр Бурков.