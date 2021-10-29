Регоператор на период ограничительных мер продолжит работать в штатном режиме

Пресс-служба регионального оператора по вывозу мусора сообщила, что на период ужесточения ограничительных мер, вводимых по всей стране с 30 октября по 7 ноября с целью предотвращения распространения Сovid 19, компания работает в штатном режиме.

1, 2 ноября офис, расположенный по адресу: г. Омск, ул. Декабристов 45/1 будет работать с 08:00 до 18:00 без перерыва.

В среду 3 ноября прием граждан будет производиться до 16.00.

4, 5, 6, 7 ноября – выходные праздничные дни.

В компании также напомнили, что прием потребителей ведется с соблюдением мер индивидуальной защиты – обязательно ношение масок и соблюдение социальной дистанции.