Главврач КМХЦ: в реанимации ни одного вакцинированного нет!

- Лично я ревакцинировался «Спутником» спустя полгода после первой прививки, - сказал главврач Клинического медико-хирургического центра, к.м.н., Вадим Бережной. - Сделал это потому, что показатель антител уменьшился ниже защитного уровня.

Если говорить о том, нужна ли прививка или нет, то достаточно взглянуть на цифры. Правда такова: за неделю в ковидный госпиталь КМХЦ проступило 83 пациента. 73 из них – не привиты от COVID-19 и всего 10 – вакцинированных. Важно отметить, что в реанимации ни одного вакцинированного нет! У непривитых пациентов площадь поражения легких превышает 40%. Мы делаем все возможное, чтобы их спасти. Этих пациентов искренне жаль, ведь не сделав прививку, они резко сократили свои шансы на выздоровление.

Всем, кто сегодня сомневается в необходимости вакцинации, могу сказать одно – не нужно слушать досужие домыслы. Нужно смотреть на объективные факты: те, кто сделал прививку болеют реже и переносят заболевание в более легкой форме, чем те, кто выступает против вакцинации от COVID-19.