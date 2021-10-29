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Общество29 октября 2021 12:02

За сутки в Омской области ковидом заразился 491 человек

Показатели заражаемости продолжают ежедневно расти
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Омичи все чаще болеют коронавирусом.

Омичи все чаще болеют коронавирусом.

Фото: Артем КИЛЬКИН

По последним данным федерального Роспотребнадзора в Омской области за сутки коронавирусом заболел 491 человек. Это новый рекорд по количеству заразившихся. В последние несколько дней количество заболевших только увеличивается. С начала пандемии в регионе зафиксировали уже 96 079 заражений.

Выздоровели за сутки 390 омичей. За все время пандемии справиться с вирусом смогли 75 482 человека.

К сожалению, продолжают фиксировать и летальные случаи. За сутки от ковида умерли в Омской области 9 человек. За все время наблюдений в Омской области зафиксировали 2 442 смерти.