До 8 ноября можно переписаться онлайн

Как отмечают в Омскстате, один из главных принципов Всероссийской переписи населения — всеобщность. Перепись охватывает всех без исключения россиян, разных возрастов и из разных социальных групп. В ходе переписной кампании должны быть охвачены все домохозяйства региона, включая коллективные.

Коллективным домохозяйством в органах статистики обозначается группа людей, не связанных между собою родством, но проживающих на одной территории, и объединенных общей целью, подчиненных общим правилам и совместно питающихся. Например, к ним относится граждане, проживающие в домах престарелых, детских домах и домах ребенка, воинских частях, местах заключения и религиозных организациях.

Кстати, по итогам Всероссийской переписи населения 2010 года в коллективных домохозяйствах проживало более 29 тысяч жителей Омской области.

В 2021 году у членов коллективных домохозяйств, как и у всех граждан, есть выбор способа участия в переписи. При наличии доступа к интернету и порталу Госуслуг, любой желающий может заполнить на себя электронный переписной лист — например, 14-летний воспитанник детского дома или пожилой человек в доме-интернате.

Конечно, существуют и особые случаи. Так, информация о военнослужащих и осужденных, пребывающих в местах лишения свободы, фиксируется только на бумаге и только специально обученным переписчиком из числа сотрудников соответствующих структур. А жители монастырей, добровольно уединившиеся от мирских дел, участвуют в переписи с позволения высшего духовного лица и пока только традиционным способом — беседуя с переписчиком Омскстата.

Всероссийская перепись населения продлится до 14 ноября. Электронный переписной лист для самозаполнения на портале Госуслуг будет доступен до 8 ноября.