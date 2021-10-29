В Омском ГАУ состоялся круглый стол «Терраформирование: у истоков фундаментальных преобразований планеты»

Круглый стол предпринимателей и ученых был посвящен стратегиям ответственного развития компаний с учетом ESG-факторов, вопросам развития углеродного рынка в РФ, возможностям реализации климатических проектов и практикам экологического преобразования городов.

Мероприятие направлено на продвижение идей терраформинга, т.е. идей, связанных с преобразование городов, технологий, экосистем, нашего потребления, для обеспечения жизнедеятельности планеты, а в условиях известных климатических изменений еще и для создания условий для существования человечества.

Открывая встречу, лидер проекта «Оценка экологических отпечатков и расчет карбоновых тарифов», проректор по экономике и информатизации Омского ГАУ Виталий Михайлович Помогаев отметил: «В рамках терраформинга мы планируем совместно с предпринимательским сообществом провести целую серию мероприятий, направленных на продвижение идей декарбонизации, снижения углеродного следа, управления на принципах ESG*, реализации климатических проектов».

В своем докладе «ESG-политика компаний и климатические проекты» В.М.Помогаев подробно остановился на том, почему важно сегодня учитывать ESG-факторы, подчеркнув, что «оформив сегодня должным образом свою ESG-стратегию, компании могут претендовать на получение конкурентных преимуществ за счет участия в «зеленых рейтингах», верификации своего углеродного следа, получения доступа к «зеленым» кредитам и выпуску «зеленых» облигаций.

И этому уже есть примеры в нашем городе: ООО «Большой Дом Древесины» реализует ряд социальных инициатив, направленных на посадку деревьев. На положительном опыте компании планируется показать бизнесу, как можно выстроить ESG-стратегию.

Директор компании «Большой Дом Древесины» Алла Викторовна Амен рассказала о реализации экологической инициативы и предложила совместно с Омским ГАУ запустить проект по реконструкции Дендропарка университета в том исторически начальном виде, который был задуман еще с начала 1920 года. Отдельным посадкам парка же более века и многие деревья уже пережили свой биологический возраст, некоторые породы деревьев утеряны. Ученые университета и бизнес-партнеры намерены возвратить утерянные породы деревьев и интродуцировать новые. На реконструкцию запланировано минимум 5 лет. Готовить территорию начали уже в этом году.

Об общемировом опыте и российской практике по созданию зеленых мегаполисов проинформировал участников круглого стола Артем Игоревич Дегтярев, заведующий учебной лабораторией «Дендропарк».

Наталья Алексеевна Прохорова, доцент кафедры садоводства, лесного хозяйства и защиты растений агротехнологического факультета подчеркнула актуальность создания экологического проекта по восстановлению дендропарка, рассказав об истории и этапах формирования посадок.

Во второй части встречи состоялось подробное обсуждение экологического проекта. Речь шла о создании центра компетенций по ESG-факторам с целью осуществления поддержки климатических проектов. Нужно отметить, что климатические проекты (проекты по улавливанию и удержанию углерода) на основе природоподобных технологий сегодня наиболее доступны как с технологической, так и с экономической точки зрения. Наиболее популярные среди них - это облесение и агролесоводство. Такие проекты признаются в том числе и на международном уровне. Научные метрики и доказательная база для таких проектов формируется на карбоновом полигоне, который функционирует в Омском ГАУ уже более года.

*ESG: (англ. Environmental, Social , Governance) - совокупность характеристик управления компанией, при котором достигается вовлечение данной компании в решение экологических, социальных и управленческих проблем.