В Большекулачье послушников Свято-Никольского монастыря переписали за один день

В Омской области продолжается перепись. Как отмечают сотрудники Омскстата, основной ее принцип — охватить все население, проживающее в регионе. Не стали исключением и заключенные омских колоний.

Пришли переписчики и в обитель монахов. Накануне в переписи поучаствовали насельники Свято-Никольского мужского монастыря, который располагается в Большекулачье.

Произвольный переписной участок организовали на территории местного музея. Сюда приходили все, кто проживает в монастыре. А здесь, по официальным данным, живет 16 человек.

Послушники отвечали на все те же вопросы, что и все омичи. Только форму «П», где содержатся вопросы о типе жилья и количестве комнат, переписчик не заполнял. Насельники считаются жильцами коллективного домовладения.

Вместе с братьями в переписи поучаствовала и местная пожилая женщина. Она работает в церковной лавке в монастыре. Живет в Большекулачье, поэтому относится к счетному участку переписчика.

Монахи рассказали, что перед тем, как поучаствовать во Всероссийской переписи, они спросили благословения у митрополита Омского и Таврического Владимира. Впрочем, благословения они спрашивают на любые дела и начинания.

Напомним, Всероссийская перепись завершится 14 ноября. Вопросы, возникшие при общении с переписчиками,можно задать операторам горячей линии Омскстата (3812) 23-87-11 ежедневно с 8:00 до 20:00.