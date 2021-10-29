В Омске задержали пассажира самолета, который курил на борту

Пассажир самолета, летевший в Омск из Москвы, решил покурить в салоне. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне в транспортную полицию обратился диспетчер омского аэропорта. Он сообщил, что на борту самолета, выполнявшего рейс Омск-Москва, произошло нарушение и нужен наряд. Оказалось, что причиной всему стала сигарета. 36-летний житель Рязанской области закрылся во время полета в туалете и выкурил сигарету. На мужчину в Омске завели протокол за нарушение запрета на курение.

В транспортной полиции напоминают, что запрет на курение на борту самолета – это требования правил безопасности. Авиакомпания может после такого отказать пассажиру в обслуживании и потребовать возместить возможные убытки.