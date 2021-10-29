К 2024 году в Омске появится три мусороперерабатывающих завода

Три завода должны решить проблемы с мусором в Омске в долгосрочной перспективе. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Омске вопросы экологии в последнее время встают все более остро. Особое внимание уделяют переработке мусора после визита в регион вице-премьера Виктории Абрамченко. Именно по ее поручению в Омске утвердили дорожную карту, в которой согласовали план по созданию системы обращения с ТКО до 2024 года.

В планах до этого года построить в Омской области еще три мусороперерабатывающих заводов с мощностью в 800 тысяч тонн. Это должно помочь в долгосрочной перспективе решить проблему с мусором.

- Внедрение современных принципов обращения с мусором — стратегическая задача. Создание объектов обработки твердых коммунальных отходов позволит полностью обеспечить показатели нацпроекта «Экология» в области обращения с ТКО. Сейчас мы вместе с ППК РЭО рассматриваем механизмы привлечения зеленых облигаций при строительстве заводов. В долгосрочной перспективе это снижение экологической нагрузки на атмосферный воздух как в городе Омске, так и в муниципальных районах, - отмечает Александр Бурков.