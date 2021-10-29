После прогулки омских диггеров в метро лазы туда заложили

после прогулки диггеров по тоннелям метро, лазы туда заложили. Фото: 2ГИС

Недавно в сети омские диггеры опубликовали видео, где показали, как сейчас выглядит омский метрополитен. Он заполнен водой настолько, что передвигаться можно только на лодке. Власти уже нашли подрядчиков, которые должны эту воду откачать. Тогда болгеры проплыли от Библиотеки Пушкина до станции Заречная, там пожарили шашлыки и вернулись. После этого прокуратура начала проверку.

Сегодня в ведомстве сообщили, что по результатам этой проверки усмотрели нарушения по сохранению метро от проникновения посторонних лиц. Вынесли представления директору КУ ОО «Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений» об устранении нарушений. По информации прокуратуры, представление удовлетворено. Можно предположить, что пролом в стене, через которых диггеры и проникали в метро, заложили. Их самих ищет полиция.