И.о. мэра Омска Евгений Фомин проверил готовность дорожной техники к зиме

Евгений Фомин рассказал, что сейчас городские власти готовят 6 снежный свалок. Фото: пресс-служба администрации города Омска

Исполняющий обязанности мэра Омска Евгений Фомин рано утром отправился в объезд. Он решил проверить, как «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» готово к работе в зимних условиях. А погода в городе все чаще напоминает, что морозы с гололедом не за горами.

Совместно с директором учреждения Алексеем Потаповым и.о. мэра посетил базу дорожно-эксплуатационного участка Центрального округа на ул. 1-й Восточной. Именно этот участок обслуживает основные магистрали и территории центра города, большой массив частного сектора. Евгений Фомин сразу обратил внимание: здесь с раннего утра кипит работа: определяется маршрут прохождения техники, распределяются рабочие бригады, дорожная техника выходить в рейс, рабочие готовят песко-соляную смесь к погрузке.

- В период межсезонья мы также продолжаем выполнять работы летнего цикла: рабочие собирают видовой мусор с общественных территории и дорог, обустраивают остановки общественного транспорта, убирают прибордюрную часть проезжей части, при плюсовых температурах – продолжают восстановительный ремонт поврежденных участков дорог. Если говорить о зимнем содержании: ежедневно наши бригады прометают дороги общего пользования,в случае необходимости используют противоголодедные реагенты, мы заготавливаем песко-соляную смесь для дальнейшего использования, планово ремонтируем дорожную спецтехнику, - рассказал начальник дорожно-эксплуатационного участка Центрального округа бюджетного учреждения г. Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Олег Дудкин.

Евгений Фомин увиденным остался доволен. Он рассказал, что сейчас городские власти готовят 6 снежный свалок. Именно туда дорожники будут вывозить весь снег с городских магистралей всю зиму.

- Как и теплоснабжающие организации, наше бюджетное учреждение начинает подготовку к следующему зимнему сезону сразу же после завершения предыдущего: проводятся конкурсные процедуры по закупке запасных частей для техники и противогололедных материалов, в ДЭУ выполняется профилактический ремонт дорожной спецтехники, ведется подготовка 6 снежных свалок и 5 пескобаз. В дорожно-эксплуатационном участке Центральном округе, на содержании которого находятся самые загруженные участки города, эта работа выстроена четко. В случае перепадов температур, которые прогнозируются в начале ноября, и возможных обильных снегопадов, - этот участок готов к обслуживанию территории в зимнем режиме.

В Центральном округе к зимнему сезону приготовлено более 7000 тонн песко-соляной смеси и 150 тонн противогололедного реагента, в период межсезонья на самых загруженных участках уже использовано 25 тонн антиобледенителей. Всего на пяти пескобазах «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» заготовлено более 45000 тонн противогололедных материалов: около 44500 тонн пескосоляной смеси и 500 тонн противогололедных реагентов.