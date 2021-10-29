Родные Анатолия Чугунова и Дмитрия Колпакова, без вести пропавших в Таре, не оставляют надежды разыскать их

Всем, кто сообщит об обстоятельствах исчезновения этих людей, гарантируют конфиденциальность и вознаграждение.

Следственный комитет продолжает поиски двоих жителей Омской области, которые в разное время пропали при загадочных обстоятельствах.

По данным следствия, 16-летний Дима Колпаков около 16 часов 27 мая 2018 года вышел на пробежку и исчез.

Приметы Дмитрия: рост 160 см, среднего телосложения, волосы темные, глаза голубые. Был одет: серая вязаная шапка с черной горизонтальной полосой, зеленая куртка, черные спортивные трико, серые кроссовки.

Второй житель Тары 40-летний Анатолий Чугунов 26 июня 2020 года ушел из своего дома и также исчез. Несмотря на тщательное обследование местности, где мог проходить пропавший, пока не найдено ничего.

Приметы Анатолия Алексеевича: рост 175 см, среднего телосложения, короткая стрижка, на правой руке отсутствует безымянный палец, лицо круглое, волосы серые, нос средний, глаза голубые.

Был одет: футболка красного цвета, спортивные штаны серые с полосой, сланцы черного цвета. Возможно, при себе имел камуфлированную куртку.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемых, просят позвонить в полицию по телефонам: 79-32-00, 02 или по телефону доверия следственного управления Следственного комитета РФ по Омской области 395-506.

Конфиденциальность и вознаграждение за значимую для следствия информацию гарантируются.

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