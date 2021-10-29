В мэры Омска заявились директор ЧОПа и казак

В Омске еще два кандидата официально подали документы в комиссию по выборам мэра. Фото: Алена СУХИНИНА

Все активнее начинают подавать документы в комиссию кандидаты на выборы мэра Омска. Вчера заявление подала первая женщина, Екатерина Плеханова. А сегодня стало известно о еще двух претендентах.

Первым стал 60-летний Юрий Безматерых. Информации о нем немного, но по некоторым данным он является директором частного охранного предприятия в Омске. Среди кандидатов уже есть один человек из этой сферы, Юрий Александров.

Вторым кандидатом, подавшим сегодня документы, стал координатор «Левого фронда», 36-летний казак Артем Казаков. О его выдвижении уже заявляли, но сегодня он официально подал документы. Будучи членом общественной организации, он ведет активную общественную деятельность. Имеет высшее образование, в 2007 году окончил ОмГУ им. Достоевского.

Теперь в Омске есть 13 претендентов на пост мэра, среди них пенсионер Николай Телепенко, эко-активист Николай Родькин, владелец сети «Шаурмастер» Юрий Шиян, депутат-коммунист Михаил Федотов, юрист Александр Форс, педагог Алексей Невзгодов, рокер Сергей Троицкий, Игорь Колесник, занимающийся торговлей подъемно-транспортными машинами, бывший предприниматель Михаил Лашкин. Официально подали документы пока только 8 человек.