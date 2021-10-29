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Происшествия29 октября 2021 7:56

Из-за недостатка топлива в Таре объявлен режим повышенной готовности

Прокуратура потребовала от местных коммунальщиков незамедлительно решить проблему
Анна МИКУЛА
Анна МИКУЛА
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Из-за нехватки топлива на котельных жители Тары могут оказаться без отопления в морозы.

Из-за нехватки топлива на котельных жители Тары могут оказаться без отопления в морозы.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На севере Омской области – снова проблема, которая появляется вот уже несколько лет. С наступлением зимы местные жители снова оказались перед угрозой остаться без отопления.

На этот раз речь идет о городе Таре. Там из-за нехватки мазута для котельных даже ввели режим полной готовности.

Прокуратура направила в суд иск к муниципальному предприятию «Тарское производственное коммунальное хозяйство» с требованием обеспечить нормативный запас топлива.

– Межрайонный прокурор на основании ч. 1 ст. 212 Гражданского процессуального кодекса РФ попросил суд обратить решение к немедленному исполнению, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Судом требования межрайонного прокурора удовлетворены в полном объеме. Исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры.