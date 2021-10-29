На остановке "Площадь Лицкевича" в Омске закончили ремонт теплотрассы

Сегодня в Омске снова начали высаживать пассажиров на остановке "Площадь Лицкевича", сообщили в администрации. На некоторое время ее переместили в другое место. Это происходило из-за ремонта на теплотрассе. Сейчас он подошёл к концу, и омичи снова могут выходить на привычной остановке.

На" Площади Лицкевича" снова будут останавливаться автобусы, идущие по улице Нефтезаводская, остановку с тем же названием, расположенную чуть дальше, будут использовать автобусы, выезжающие на Нефтезаводскую с улицы 22 Апреля.