Как происходит лабораторный контроль пищевой продукции и сырья при ввозе в Российскую Федерацию

Управлением Россельхознадзора по Омской области при осуществления государственного контроля при ввозе сырья и пищевой продукции в пунктах пропуска через государственную границу РФ на территории Омской области проводится отбор проб для изучения их качества и безопасности.

Ежегодно на государственной границе с учетом риск-ориентированного подхода отбирается порядка 100 проб.

С начала 2021 года специалистами Управления Россельхознадзора отобрано 90 проб пищевой продукции при ввозе из Республики Казахстан и Киргизии в Омскую область (молоко и молочная продукция – 63 пробы, мясо и мясопродукция – 19 проб, рыба и рыбопродукция – 8 образцов). В 6 случаях в пробах мяса птицы выявлено наличие сальмонеллы.

Россельхознадзором введена процедура усиленного лабораторного контроля (альтернатива запрету ввоза в Россию, в виде лабораторного контроля следующих десяти партий аналогичной продукции данного предприятия), в ближайшее время данному производителю будет запрещен ввоз в Россию.