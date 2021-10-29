Омич насмерть разбился, вылетев в кювет с трассы под Омском

Машина после вылета с дороги перевернулась. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Накануне вечером под Омском произошла серьёзная авария. Один человек погиб. На место сотрудников Госавтоинспекции вызвали очавидцы произошедшего в 20:30.

Предварительно удалось установить, что трагедия произошла на 29 километре дороги Омск - Красноярска. Там 28-летний водитель автомобиля марки "Дэу" не справился с управлением и вылетел в кювет. Машину спела переврнуться, сильно пострадала передняя часть. Водитель скончался ещё до приезда на место медиков.

В причинах и обстоятельствах аварии сейчас разбираются сотрудники в полиции.