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Происшествия29 октября 2021 6:08

Омич насмерть разбился, вылетев в кювет с трассы под Омском

Что стало причиной аварии, выясняют специалисты
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Машина после вылета с дороги перевернулась.

Машина после вылета с дороги перевернулась.

Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Накануне вечером под Омском произошла серьёзная авария. Один человек погиб. На место сотрудников Госавтоинспекции вызвали очавидцы произошедшего в 20:30.

Предварительно удалось установить, что трагедия произошла на 29 километре дороги Омск - Красноярска. Там 28-летний водитель автомобиля марки "Дэу" не справился с управлением и вылетел в кювет. Машину спела переврнуться, сильно пострадала передняя часть. Водитель скончался ещё до приезда на место медиков.

В причинах и обстоятельствах аварии сейчас разбираются сотрудники в полиции.