Омичи на время ковидных выходных улетают отдыхать в Турцию

Сибиряки не боятся коронавируса.

Пока власти вводят нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября, омичи бронируют туры. Эти дни уже прозвали в народе ковидными выходными. Судя по всему, риск заразиться за границей коронавирусом пугает не всех. Нашлись сибиряки, которые решили воспользоваться возможностью, и отправились отдыхать на курорты.

Самым популярным направлением стала, конечно, Турции. Буквально за неделю омичи расхватали почти все горячие туры. Мест уже практически нет, самолеты загружены полностью. Это подтверждают многие турагентства.

Последние места на вылет в Турцию из Омска! 30.10 на 12 ночей - от 39454 рублей на человека. Возврат в Екатеринбург, - написала у себя в соцсетях директор турфирмы "Элиз" Татьяна Семикина.