Омич расплатился с бывшим рабочим только после ареста «Лексуса»

В суд пришлось обращаться омичу, отчаявшемуся добиться зарплаты от бывшего начальника мирным путем. Предприятие закрылось, а мужчина уволился, но не получил зарплату и компенсацию за неиспользованный отпуск. Именно их он и требовал от бывшего начальника. Суд встал на сторону работника, и обязал бывшего начальника заплатить 32,5 тысячи рублей. Следить за исполнением решения суда обязали судебных приставов.

Приставы уведомили должника, но выполнить решение суда он не собирался. Когда установленные законом сроки прошли, приставам пришлось арестовать «Лексус» должника. Когда омич отвез ребенка в детский сад, прямо со стоянки авто забрали приставы для оценки и последующей продажи. Осознав, что из-за долгов по зарплате может лишиться машины, которая точно стоит больше, омич за несколько дней выплатил бывшему работнику долги по зарплате.