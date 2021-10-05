В Омском ГАУ слушатели программы повышения квалификации «Комплексное развитие сельских территорий» защитили проекты

На протяжении недели необходимые знания и компетенции получили 32 муниципальных служащих. Программа была разработана учеными экономического факультета Омского ГАУ (руководитель программы – зав. кафедрой экономики, бухгалтерского учета и финансового контроля, канд. экон. наук Олег Анатольевич Блинов ). Заказчиком программы выступило Правительство Омской области. К реализации программы также были привлечены квалифицированные преподаватели землеустроительного факультета и факультета агрохимии, почвоведения, экологии, природообустройства и водопользования. В качестве экспертов к занятиям были привлечены специалисты-практики из Министерства сельского хозяйства и продовольствия, Министерства экономики, Центра компетенции сельскохозяйственной кооперации и представители муниципальной власти Омской области. Открывая мероприятие, ректор Омского ГАУ Оксана Викторовна Шумакова отметила: «Отрадно, что интенсив прошли специалисты, которые живут в деревнях, знают о проблемах села не понаслышке, именно от вас пойдет генерация идей и в будущем - решение актуальных проблем». Члены экспертной комиссии оценили проекты слушателей, уточнили детали и в формате диалога обсудили насущные вопросы развития сельских территорий. В состав экспертной комиссии вошли: председатель - ректор Омского ГАУ, д-р экон. наук, профессор Оксана Викторовна Шумакова; заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области Лариса Олеговна Машинская; проректор по образовательной деятельности , канд. с.-х.наук Светлана Юриевна Комарова; проректор по научной работе, канд. экон. наук Юрий Иванович Новиков; проректор по социальной работе и молодежной политике Жанна Константиновна Шмидт; начальник службы управления делами ректората и организационным развитием, канд.экон.наук Татьяна Геннадьевна Мозжерина. Стоит отметить, что 5 проектов, представленных командами, были разнообразны по тематике и имели практическую направленность.

1. Проектная идея «Комфортное село – традиции, ремесла, развитие». Суть проекта - вовлечение местных жителей в течение первого года в реализацию проекта по повышению уровня жизни за счет сохранения и развития культурно-исторического наследия и традиционных промыслов сельских территорий (на примере с. Короленка Седельниковского района).

2. Проектная идея «Выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги с переходом на твердый тип покрытия от д. Андреевка до с. Маяк со строительством подъезда к животноводческому комплексу мясного направления ИП глава КФХ Тулеев А.У.»

3. Проектная идея «Счастливый микрорайон». Суть проекта – строительство водопровода с очистными сооружениями к микрорайону комплексной застройки в Горьковском районе Омской области.

4. Проектная идея «Областной каталог актуальных программ ДПО в сфере АПК».

5. Проектная идея «Строительство подводящей водопроводной сети к населенному пункту, находящемуся на территории Марьяновского муниципального района Омской области». По завершении защиты проектов слушатели поделились своими впечатлениями. Александр Давыдович Айхлер, заместитель главы Шербакульского муниципального района, начальник управления сельского хозяйства администрации Шербакульского муниципального района:

«Самое важное, что мы приехали из разных районов области, занимаем разные должности, но в процессе обучения обменялись своим опытом друг с другом. Огромные слова благодарности хотелось бы выразить преподавателям Омского ГАУ, которые организовали и воплотили эту программу в жизнь».

Слушатели получили именные сертификаты о повышении квалификации, дипломы в различных номинациях, сувениры с символикой Омского ГАУ и сделали общие фотографии на память.