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Общество28 октября 2021 13:46

Омский ОМОН отмечает 29-ю годовщину со дня образования

История омского ОМОН началась осенью 1992 года, когда на базе полка патрульно-постовой службы был создан отряд милиции особого назначения
Источник:kp.ru
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Первое боевое крещение омский ОМОН получил при освобождении садика от террористов.

Первое боевое крещение омский ОМОН получил при освобождении садика от террористов.

Первое боевое крещение бойцы отряда получили во время ликвидации террориста, захватившего в заложники малолетних детей и воспитателей омского детского сада 28 сентября 1993 года. В результате успешно проведенной спецоперации преступник был ликвидирован, никто из заложников не пострадал. Указом Президента Российской Федерации за мужество и самоотверженность, проявленные при освобождении детей-заложников, одиннадцать сотрудников омского ОМОН были удостоены государственных наград.

Отряд мобильный особого назначения Росгвардии выполняет задачи по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности граждан, борется с терроризмом и экстремизмом. Сотрудники ОМОН участвуют в специальных операциях, оперативных и других мероприятиях взаимодействующих органов. Инженерно-технические группы ОМОН обнаруживают и обезвреживают взрывоопасные предметы.

Фото: Управление Росгвардии по Омской области

Фото: Управление Росгвардии по Омской области

Фото: Управление Росгвардии по Омской области

Фото: Управление Росгвардии по Омской области

На сегодняшний день омский ОМОН оснащен современным вооружением, экипировкой и специальной техникой, позволяющей эффективно выполнять служебные задачи любой сложности.

Бойцы ОМОН Управления Росгвардии по Омской области ежедневно, рискуя своим здоровьем и своими жизнями, выполняют важные и ответственные задачи ради безопасности и спокойствия граждан на территории нашего региона.

За двадцать девять лет существования омский отряд не раз доказывал, что является сплоченным подразделением, службу в котором проходят высокопрофессиональные бойцы.

Фото: Управление Росгвардии по Омской области

Фото: Управление Росгвардии по Омской области

За время существования омского ОМОН личный состав отряда неоднократно выезжал в служебные командировки для выполнения поставленных задач на территории других субъектов России.

При исполнении служебного долга на территории Северо-Кавказского региона 99 омских омоновцев получили ранения различной степени тяжести. Погибли 13 сотрудников омского ОМОН, 10 из которых посмертно были награждены орденом Мужества. По традиции, в день отряда действующие сотрудники и ветераны подразделения прибыли на Старо-Северное мемориальное кладбище Омска и возложили цветы к могилам погибших коллег.

Руководство и личный состав Управления Росгвардии по Омской области выражает слова благодарности за проделанную работу по обеспечению правопорядка и от всей души поздравляет сотрудников и ветеранов омского ОМОНа с профессиональным праздником!