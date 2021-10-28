Омский ОМОН отмечает 29-ю годовщину со дня образования

Первое боевое крещение омский ОМОН получил при освобождении садика от террористов.

Первое боевое крещение бойцы отряда получили во время ликвидации террориста, захватившего в заложники малолетних детей и воспитателей омского детского сада 28 сентября 1993 года. В результате успешно проведенной спецоперации преступник был ликвидирован, никто из заложников не пострадал. Указом Президента Российской Федерации за мужество и самоотверженность, проявленные при освобождении детей-заложников, одиннадцать сотрудников омского ОМОН были удостоены государственных наград.

Отряд мобильный особого назначения Росгвардии выполняет задачи по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности граждан, борется с терроризмом и экстремизмом. Сотрудники ОМОН участвуют в специальных операциях, оперативных и других мероприятиях взаимодействующих органов. Инженерно-технические группы ОМОН обнаруживают и обезвреживают взрывоопасные предметы.

Фото: Управление Росгвардии по Омской области

Фото: Управление Росгвардии по Омской области

На сегодняшний день омский ОМОН оснащен современным вооружением, экипировкой и специальной техникой, позволяющей эффективно выполнять служебные задачи любой сложности.

Бойцы ОМОН Управления Росгвардии по Омской области ежедневно, рискуя своим здоровьем и своими жизнями, выполняют важные и ответственные задачи ради безопасности и спокойствия граждан на территории нашего региона.

За двадцать девять лет существования омский отряд не раз доказывал, что является сплоченным подразделением, службу в котором проходят высокопрофессиональные бойцы.

Фото: Управление Росгвардии по Омской области

За время существования омского ОМОН личный состав отряда неоднократно выезжал в служебные командировки для выполнения поставленных задач на территории других субъектов России.

При исполнении служебного долга на территории Северо-Кавказского региона 99 омских омоновцев получили ранения различной степени тяжести. Погибли 13 сотрудников омского ОМОН, 10 из которых посмертно были награждены орденом Мужества. По традиции, в день отряда действующие сотрудники и ветераны подразделения прибыли на Старо-Северное мемориальное кладбище Омска и возложили цветы к могилам погибших коллег.

Руководство и личный состав Управления Росгвардии по Омской области выражает слова благодарности за проделанную работу по обеспечению правопорядка и от всей души поздравляет сотрудников и ветеранов омского ОМОНа с профессиональным праздником!