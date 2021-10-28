Новые троллейбусные маршруты появятся в Омске на Левом берегу

Для обеспечения новых маршрутов транспортом планируют закупить 49 троллейбусов.

В Омске на Левобережье планируют начать строительство двух крупных микрорайонов «Зеленая река» и «Кварталы Драверта». Строители хотят возвести там 1,3 миллионов квадратных метров жилья. Именно на проведение троллейбусной сети к этим районам губернатор Омской области Александр Бурков просил 3,9 миллиарда на заседании штаба правительственной комиссии по региональному развитию под руководством вице-премьера России Марата Хуснуллина. Заявку на кредит региону одобрили.

Как уточнили в правительстве, троллейбусы планируют пустить по улицам Крупской, Перелета и Волгоградской. На эти деньги также отремонтируют троллейбусное депо на Ватутина, построят две тяговые подстанции и закупят еще 49 новых троллейбусов.