Подростки в Омске смогут ходить в кинотеатры без QR-кода

В Омске без тестов и кодов в кино смогут попасть только подростки. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сегодня минкульт опубликовал правила, по которым будет работать система QR-кодов в учреждениях культуры. По ним же будут работать и кинотеатры, в которых система также начнет работать с 30 октября. Директор кинотеатра «Слава» Дмитрий Савельев на странице в Instagram перечислил, какие документы понадобятся, чтобы попасть на сеанс.

Среди них:

- QR-код о вакцинации в любом формате

- QR-код о перенесенном коронавирусе

- сертификат о прививках

- справка о прививке

- медотвод с ПЦР-тестом, сделанным не позже трех дней до даты сеанса.

Единственной категорией посетителей, которые могут прийти без QR-кодов стали подростки. Им прививки пока не ставят, а запрета на посещение общественных мест для них нет.

- Зрители, не достигшие 18 лет могут посещать кинотеатр без предъявления вышеуказанных документов (во избежание недоразумений просьба иметь при себе документ удостоверяющий личность и возраст), - отметил в сообщении Савельев.