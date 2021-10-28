На выходных в конце октября омичей ждут снег и похолодание до -13

В выходные омичей ждет холодная погода со снегом. Фото: Евгения ГУСЕВА

Совсем не теплыми окажутся последние выходные в октябре для омичей. Температура уже и так понизилась, а на ближайших выходных, 30 и 31 октября, синоптики обещают холодную погоду особенно по ночам.

По данным Обь-Иртышского УГМС, в субботу ночью температура может опуститься до -13 градусов, а в воскресенье столбик термометра упадет до -6 градусов, при пояснениях до -11. Днем температура еще будет подниматься выше нуля, прогнозируют от +2 до -4 градусов. Все выходные будут идти осадки, преимущественно снег. Возможно, на дорогах начнет образоваться гололед.

Такая тенденция в погоде сохранится и в начале следующей недели. Осадки продолжатся, а в среду, 3 ноября, прогнозируют до -7 градусов днем. Нерабочая неделя омичей теплом не порадует.