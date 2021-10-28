В Омске новый рекорд по заболеваемости ковидом – 477 случаев в сутки

Темпы распространения ковида в Омской области пока тольо увеличиваются. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омске напряженной остается эпидемиологическая обстановка . Каждый день все больше омичей заражаются коронавирусом. По последним данным федерального Роспотребнадзора, в Омской области за утки прибавилось 477 заболевших. За все время пандемии выявили 95 111 случаев заражения.

Выздоровели за сутки 353 человека, с начала пандемии справиться с вирусом смогли 75 092 человека.

К сожалению, продолжают фиксировать и летальные случаи. За последние сутки от ковида умерли 10 человек. С начала пандемии этот показатель достиг уже 2 433.

По данным омского минздрава, в Омской области в прививочной компании поучаствовали 691 334, полностью привиты из них 557 166. Дожидаются второго этапа вакцинации 134 168 человек сейчас дожидаются второго этапа вакцинирования.