Подросток за рулем трактора устроил аварию с фурой под Омском

После удара фура вылетела с дороги. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Омской области

В обстоятельствах аварии фуры и трактора разбирались сотрудники Госавтоинспекции Крутинского района. Сообщение о ДТП поступило в 19:50, когда уже успело стемнеть. На 395 километре трассы «Тюмень – Толоконцево» произошло ДТП, в котором пострадали люди.

Пострадали все, кто находился в тракторе. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Омской области

На месте аварии специалисты предварительно установили, что 17-летний подросток за рулем трактора «Т-40АМ» при выезде на трассу с прилегающей дороги не предоставил преимущество «Скании». После столкновения со скользкой дороги фура съехала в кювет, а прицеп трактора перевернулся. 66-летний водитель фуры не пострадал, а вот подросток и два пассажира трактора 30 и 44 лет обратились к медикам за помощью. По факту аварии проводится проверка.