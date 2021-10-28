«Аэрофлот» отменил рейсы в Москву из-за бедности омичей

"Аэрофлот" отметил, что ежедневные рейсы из Омска в Москву приносили только убытки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Недавно стало известно о том, что компания «Аэрофлот» отменяет ежедневные утренние рейсы до Москвы. Они прибывали рано, около 5 утра, а улетали примерно через час. С некоторых пор они из Омска не летают.

Почему компания решила отказаться от рейсов из Омска, у «Аэрофлота» в официальном запросе поинтересовался депутат Госдумы от Омской области Олег Смолин. В компании отметили, что в Омске сейчас более высокий спрос на перелеты экономкласса, а их ценовая политика отличается от потребностей рынка.

- Сложившаяся ситуация со спросом на рынке авиаперевозок в результате пандемии требует снижения средней стоимости билетов в экономическим классе для повышения мобильности населения. В результате рынок Москва-Омск в первую очередь заинтересован в увеличении предложения экономкласса по возможно минимальной цене, тогда как продукт и ценовое предложение ПАО «Аэрофлот» существенно отличаются от требований этого рынка перевозок, - ответили в компании депутату.

Отметим, что «Аэрофлот» все же продолжит летать в Омск трижды в неделю. А остальные рейсы будут выполнять дочерние компании «Россия» и «Победа».