На конкурсе «Омская линия» школьников обучат навыкам рекламного проектирования

На конкурсе «Омская линия» обучат навыкам рекламного проектирования

Необычная серия мастер-классов для учеников школ пройдет в рамках конкурса социальной рекламы «Омская линия». Подать заявку для участия в нем можно до 31 октября 2021 года. Спецпроект для подростков ежегодно организует мэрия Омска. В этом году из-за непростой эпидемиологической обстановки ознакомительные уроки и мотивирующие мастер-классы по основам социальной рекламы проходят преимущественно на территории учебных заведений города или в учреждениях в пешей доступности от них.

В школе №30 прошла встреча школьников с руководителем креативной команды диджитал-агентства «The Clicks» Натали Бредихиной. Ребята смогли узнать много нового. Эксперт рассказала старшеклассникам о рекламном креативе, главных принципах создания запоминающегося образа и на ярких примерах продемонстрировала, чем отличается удачная реклама от плохой. Мастер-класс прошел в формате диалога с аудиторией: школьники активно отвечали на вопросы и озвучивали собственные мысли и идеи о нетривиальной и креативной рекламе.

- Ежегодно во время приема заявок на конкурс «Омская линия» мы приглашаем профессионалов, и они делятся со школьниками своим опытом и знаниями. «Омская линия» – это конкурс соцрекламы. Поэтому спикерами у нас выступают те, кто хорошо знаком с этим направлением (реклама, творчество, СМИ). Натали Бредихина – руководитель креативной команды одного из самых престижных диджитал-агентств страны (The Clicks). Мы очень рассчитываем, что Натали сможет воодушевить ребят – она сама очень молода, но уже работает с крупными брендами, в том числе и зарубежными. Как никто знает, что такое креатив в рекламе – как рождаются идеи, как привлечь внимание аудитории! - рассказал директор департамента информационной политики мэрии Омска Сергей Коновалов.

Новые навыки школьники могут применить в создании рисунков, видеороликов, социальных проектов и даже сообществ в социальных сетях, которые конкурсная комиссия будет оценивать в этом году впервые. Главные критерии подачи работы в новой номинации – сообщество должно отражать одну из социальных тем, иметь не менее 50 подписчиков и содержать не менее 10 уникальных постов.

Заявки для участия в творческом конкурсе «Омская линия» принимаются от жителей Омска в возрасте от 6 до 18 лет до 31 октября 2021 года на электронную почту omskayalinia@ya.ru. Работы можно представить в пяти номинациях: «Эскиз», «Эскиз. Профи», «Видеоролик», «Лучшее сообщество, аккаунт в социальных сетях» и «Социальный проект». Победителей ждут призы и дипломы от мэра.