«У вас на какое время прием?»: Губернатор пообщался с пациентами омских больниц

Бурков предложил поощрить добросовестных специалистов. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

В Омске идет четвертая волна коронавируса. В этих условиях большая нагрузка ложится на амбулаторное звено, поликлиники. Во время посещения поликлиники Городской больницы им. Кабанова именно на это обратил внимание Александр Бурков. Он пообщался с некоторыми пациентами и узнал, как работает больница.

- У вас на какое время прием? – спросил Губернатор.

- На второе число записали, и она (невролог) уже приняла. Доктор прекрасный, душевный!

- А вы записывались когда?

- Вот сегодня.

Во время визита в больницу губернатор выслушал и жалобы врачей на недостаток транспорта для участковых врачей и отсутствие волонтеров, которые занимались бы температурным контролем и работать в колл-центре.

- Люди говорят, что невзирая на всю сложность ковида, на опасность врачи работают отзывчиво и с душой. Надо поощрить Римму Заббарову за такое отношение к людям, - отметил в разговоре с главврачом Александр Бурков.