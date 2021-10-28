В ОмГУ им. Ф.М. Достоевского побывала представитель Фонда В. Потанина Ирина Лапидус

27 октября 2021 г. с визитом в ОмГУ им. Ф.М. Достоевского побывала директор программ Благотворительного Фонда В. Потанина Ирина Лапидус. Она встретилась с руководством вуза, а также рассказала о программах фонда В. Потанина. Ирина пообщалась со студентами очной магистратуры и преподавателями, желающими участвовать в Стипендиальном и Грантовом конкурсах фонда.

Визит представителя Благотворительного фонда Владимира Потанина в ОмГУ не случаен. С 2003 года и до настоящего времени из омских вузов только ОмГУ им. Ф.М. Достоевского является постоянным участником конкурсов Фонда и практически все эти годы входит в ТОП-50 вузов, с которыми Фонд взаимодействует на постоянной основе.

На встрече с руководством университета речь шла о программах Фонда, направленных на поддержку культурных и образовательных инициатив и о перспективах дальнейшего сотрудничества.

-Поскольку благотворительный фонд В.Потанина – один из независимых фондов, участие в его мероприятиях дает нам объективную оценку уровня развития образовательной и социальной среды в университете, - считает и.о. ректора ОмГУ Роман Смелик. – Участие в программах Фонда свидетельствует об уровне развития магистерских программ, в которых большое место отводится научным исследованиям. Именно студенческой науке у нас в ОмГУ уделяется большое внимание. Наши студенты участвуют в конференциях, публикуются в научных журналах, в том числе входящих в списки Skopus и Web of Science.

Для студентов участие в Стипендиальной программе фонда – прекрасный старт. Наши студенты стремятся проявить себя, с интересом включаются в процесс построения уникального межвузовского сообщества – Братства Стипендиатов Фонда. Фонд работает по международным правилам, и для университетов – участников рейтинга это тоже является указанием на современные тренды в сфере образования».

Участие в стипендиальном конкурсе В. Потанина для студентов не просто проверка сил. Главный результат участия видится организаторами и самими студентам в том, чтобы сформировать у молодежи компетенции, позволяющие реализовывать смелые, амбициозные проекты даже на федеральном уровне.

Преподавателям Ирина Лапидус рассказала о Гратновом конкурсе. Его победители получат грант в размере до 500 000 рублей на реализацию проекта по одной из четырех номинаций:

- «Новая магистерская программа»

- «Новый учебный курс/новые учебные курсы»

- «Новый учебный онлайн-курс/новые учебные онлайн-курсы»

- «Новые методы и технологии в обучении»

Также Ирина рассказала о новом конкурсе Фонда «Академический десант». Новый конкурс дает возможность профессиональной мобильности самим преподавателям и дает возможности вузу либо приобрести дополнительные компетенции как организации, либо наоборот передать их тем, где вуз способен выступить экспертом и поделиться уникальным знанием.

- Омский университет у Фонда ассоциируется с понятиями «стабильность» и «активность», - отметила Ирина Лапидус. - Список вузов-участников каждый год обновляется. Остаются в нем много лет те вузы, которые показывают стабильную заинтересованность в этом участии. И конечно очень приятно, что у вуза есть много историй успеха, которые не ограничиваются просто созданием образовательного продукта для преподавателя или просто получением стипендии для студента магистратуры. Очень важно, что эти инициативы остаются в зоне интересов потом на многие годы.