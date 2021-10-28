Омичи считают введение QR-кодов вынужденной мерой

На этой неделе оперштаб по коронавирусу принял решение о необходимости введения QR-кодов в регионе. С QR-кодами будут пускать в учреждения культуры, кинотеатры, библиотеки, физкультурные учреждения, аквапарки и гостиницы, а с 20 ноября — в общественный транспорт.

О новых ковидных ограничениях в регионе стало известно на этой неделе. Планируется, что поэтапно будет вводиться система QR-кодов. Комментируя это решение, губернатор Александр Бурков отмечал, что количество новых заболевших растет с каждым днем, система здравоохранения работает на пределе своих возможностей. Принимать «жесткие меры» власти вынуждены, чтобы остановить рост заболеваемости.

Омские эксперты в целом поддерживают решение властей. Более того, считают, что нерабочие дни можно использовать для вакцинации.

- Если бы речь не была связана с угрозой жизни и здоровья людей, можно было бы еще посмотреть, размышлять. Но сухая статистика показывает, сколько уже у нас жертв. Сейчас уже нужно соизмерять степень проб и ошибок и ответственности за смерть. Я думаю, что было правильное решение введения QR-кодов. Есть же успешный опыт других стран. К сожалению, по статистике, опросам мы видим, что общество разделилось: половина за вакцинацию, половина — против. Я не могу сказать, что категорично презираю всех, кто не привился. Нет, я к этому отношусь философски, пытаюсь понять людей. В первую очередь смотрю близкое окружение, соседей и знакомых. Мне важно понимать, кто и по каким причинам стал прививаться и кто и по каким причинам не стал это делать. И я сделала вывод, что есть несколько категорий людей. Одни захотели привиться сразу же, когда только объявили о создании вакцины. Я как раз из этой категории, мне хотелось быстрее защитить себя и своих близких. Есть люди, на решения которых повлияла смерть близких. И есть те, кто не желает ставить вакцину, имея стойкую уверенность, что вакцина – это зло. Хотя это их позиция, и мы должны уважать ее. Но хотелось бы взаимопонимания. Мы на войне с вирусом. На войне нужно принимать оперативные решения, должна быть какая-то стратегия и тактика, — отметила глава Омского союза деловых женщин.

Лауреат премии губернатора Омской области «Семья года», волонтер Ольга Карбышева в необходимости вакцинации не сомневается. Вместе с мужем в один день они поставили прививки «Спутник V». И когда подойдет время, обязательно пойдут на ревакцинацию.

- Мы воспитываем маленького ребенка, и нам важно, чтобы у него были живы и здоровы родители. Жесткие требования с введением QR-кодов – мера вынужденная. Но мы понимаем, что она поможет остановить рост заболеваний. Все страхи по вакцинации исключительно на подсознательном уровне. Ничего страшного на самом деле нет. Кто еще не сделал прививку — могут это сделать, тем более что сейчас будут нерабочие дни, — посоветовала Ольга Карбышева.

В центре налогового консультирования «Активы бизнеса» почти все сотрудники сделали прививку от коронавируса. По словам руководителя центра Елены Кореневской, в ближайшее время одна из ее сотрудниц пройдет вакцинацию и охват в компании будет 100%.

-Я сама вакцинировалась, чтобы избежать тяжелых последствий заболевания. Компания у нас небольшая, остался один сотрудник без прививки. Введение QR-кодов, конечно, жесткая мера. Но все эти запреты не сподвигли моих знакомых бежать вакцинироваться. На мой взгляд, нужно не ограничения вводить, это крайняя мера, а больше мотивировать. Я своим сотрудникам давала время восстановиться, если требовалось, то и три-четыре дня, — поделались Елена Кореневская.